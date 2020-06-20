Стрельба на улице Мукусалас: нападавший не задержан, владелец автомобиля не установлен

Андерсоне рассказала TVNET, что полиция продолжает расследование. Нападавший до сих пор не задержан.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Opel, на котором перемещался нападавший, зарегистрирован на имя некого мужчины, который фигурирует в уголовном деле в связи с Trasta komercbankа. Однако эта информация не является правдивой.

Напомним, в пятницу, 19 июня, утром около 9:00 на парковке возле офисного комплекса на улице Мукусалас была открыта стрельба - было сделано несколько выстрелов.

По неподтвержденной информации Degpunktā, в направлении мужчины было сделано по меньшей мере шесть выстрелов из травматического оружия резиновыми пулями.

Как отметил сотрудник Земгальского участка Госполиции Эдгар Закис, согласно предварительной информации, возможно, это был личный конфликт и способ выяснить отношения, однако утверждать подобное пока преждевременно.

Он же добавил, что ранения совместимы с жизнью, и с пострадавшим "все будет в порядке".

Полиция на данный момент не раскрывает деталей происшествия, лишь отмечает, что собрано достаточно информации. Начаты два уголовных процесса - за умышленное убийство и законченное или незаконченное преступное деяние.