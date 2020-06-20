До 25 июня тесты на Covid-19 проводятся всем пациентам в больницах, кроме детей

Служба неотложной медицинской помощи также по-прежнему предлагает проводить тесты в центрах социального ухода. Тестирование в основном проводится в центрах, где уже были случаи заболевания или есть подозрения на вероятность инфицирования, а также в тех пансионатах для пожилых людей, которые проявляют интерес к проведению анализов на коронавирус.

Тестирование проводится и в приютах.

Как указала представитель Минздрава, цель расширенного тестирования состоит в том, чтобы возможности сдать анализ были широко доступны и как можно быстрее выявлялись случаи заражения и возможные очаги, что особенно важно для центров социального ухода.

Тестирование в приемных отделениях больниц проводится периодически. Широкому кругу пациентов анализы делают в лечебных учреждениях - проверяются все поступившие в больницы пациенты с пневмонией, без определенного места жительства или с симптомами респираторных заболеваний.

Как сообщалось, после окончания чрезвычайного положения тестирование на Covid-19 будет проводиться до конца года, а том числе до 30 июня оплаченный государством анализ может сдать любой человек даже без симптомов заболевания.