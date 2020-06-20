Сб, 20.06.2020
Люди за 26 лет наелись хамства, безапелляционного "государство - это я", безразличия. Если раньше в повестке дня людей были требования желудка, то сейчас люди говорят: мы хотим выбирать президента и депутатов. Анатолий Лебедько, оппозиционный политик и руководитель центра "Европейский диалог"

Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Михаил Ефремов в зале суда.

ФОТО: Moscow's Tagansky District Court/Tagansky District Court Press Of

Российский актер Михаил Ефремов признан психически вменяемым. Об этом пишет РИА "Новости". 

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Ефремов проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

Артиста признали вменяемым. 

Ранее, 17 июня к Михаилу Ефремову вновь приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), свидетельствует соответствующая видеозапись телеканала РЕН ТВ. Актер был доставлен на еще один допрос по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве. 

В разговоре со СМИ его адвокат Эльман Пашаев подтвердил, что допрос длился 6 часов. 

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ