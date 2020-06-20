У пациента Детской больницы подтвержден Covid-19

Учитывая, что Covid-19 ранее был констатирован у родителей пациента, при его поступлении в больницу были приняты все необходимые меры предосторожности. Этот случай не повлиял на работу персонала больницы и функционирование самого медицинского учреждения, подтвердил представитель больницы.

Пациент, возраст которого до 10 лет, в настоящее время находится в отдельной инфекционной палате вместе с одним из родителей. Так как у ребенка ослаблен иммунитет, болезнь протекает умеренно-тяжело, но состояние стабильно.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, подтвердила, что в связи с этим случаем заболевания было начато эпидемиологическое расследование.

Также известно, что пациент недавно прибыл из-за границы. Есть основания полагать, что он заразился не в Латвии.

Арая заверила, что в настоящее время все подтвержденные случаи Covid-19 находятся в поле зрения SPKC и неконтролируемой местной передачи вируса не происходит. В данном случае также известно обо всех ближайших контактах пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что Covid-19 был выявлен у одного из сотрудников Детской больницы.