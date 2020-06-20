Юлия Липницкая сообщила о своей беременности. Что известно о ее избраннике

"Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", - написала девушка.

Избранник Липницкой - 23-летний фигурист Владислав Тарасенко, с которым они познакомились в группе Этери Тутберидзе.

Фигурным катанием Влад стал заниматься именно под руководством Этери Георгиевны, перед сезоном 2007/08 Тарасенко перешел в группу Алексея Мишина. За шесть лет в Петербурге Влад выиграл несколько турниров по своему возрасту, обыгрывая юных Александра Самарина, Дмитрия Алиева и Адьяна Питкеева. Но за год до Игр в Сочи вновь вернулся в Москву.

Под руководством Тутберидзе Влад победил в финале Кубка России-2015 среди КМС - главная победа в его карьере. Сезон 2016/17 Тарасенко пропустил, в следующем попробовал себя в парном катании, тренируясь в школе Тамары Москвиной. В паре с Никой Осиповой Влад стал 4-м на Мемориале Панина - 2017, а вскоре завершил карьеру.

Говорят, что уже во время Олимпиады в Сочи фигуристы были парой.

И если вас смущает, что Юле тогда было всего 15 лет, то еще в 2015-м камеры постоянно выхватывали Юлю и Влада на трибунах "Лужников".

Когда Липницкая приняла решение уйти от Тутберидзе, Влад Юлию поддержал. После ухода из спорта Липницкая вместе с Еленой Ильиных открыли собственную Академию. Вместе Юлией на катке работает и Тарасенко.

Точные сроки родов пока неизвестны. Но после рождения ребенка Юлия точно вернется на лед - в феврале олимпийскую чемпионку ждут на мастер-классах в Японии.