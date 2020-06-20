KPV LV назовет своего лидера на выборах после Лиго

Мероприятие, на котором партия представит лидера списка и других кандидатов, состоится 29 июня.

Пуценс не отрицал, что в списке могут быть и нынешние депутаты Сейма.

Газета "Латвияс авизе" ранее сообщила, что список "KPV LV" может возглавить бывший министр экономики, руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Ральф Немиро.