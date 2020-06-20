KPV LV назовет своего лидера на выборах после Лиго

Партия "KPV LV" назовет лидера своего кандидатского списка на выборах Рижской думы после Янова дня, сообщил агентству ЛЕТА депутат Сейма от "KPV LV" Эрик Пуценс.
Мероприятие, на котором партия представит лидера списка и других кандидатов, состоится 29 июня.
Пуценс не отрицал, что в списке могут быть и нынешние депутаты Сейма.
Газета "Латвияс авизе" ранее сообщила, что список "KPV LV" может возглавить бывший министр экономики, руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Ральф Немиро.
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