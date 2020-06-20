Годовщина "ночи Гаврилова". Что происходило в этот день в Грузии?

Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Депутаты от оппозиции восприняли поступок Гаврилова как очередное свидетельство агрессии России в отношении Грузии.

Позже правящая партия "Грузинская мечта" назвала произошедшее "протокольной ошибкой" и извинились, но ситуацию это не спасло. В июле 2019 года Москва даже запретила авиасообщение между странами – якобы ради безопасности российских граждан.

Всего к уголовной ответственности после той ночи привлекли 19 участников акции. Трое полицейских были задержаны за превышение служебных полномочий, но почти сразу их отпустили под залог. Прокуратура признала потерпевшими 68 силовиков.

Галерея: Столкновения в Грузии 20 июня

Участники протестов вспоминают, что в первые часы на акции все было мирно, но ближе к ночи ситуация стала накаляться – начались стычки с полицией. Многие считают, что в толпе действовали люди, которые намеренно провоцировали столкновения.

Организаторы акции под называнием "Вместе против оккупации", которая пройдет сегодня, 20 июня, в Тбилиси, заявляют, что за последний год власти не выполнили большинства из данных ранее обещаний, в том числе насчет реформирования избирательной системы.