Covid-19 у соседей: в Литве три новых случая, в Эстонии - два

В Эстонии оба новых случая зафиксированы в Таллинне. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 8 пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новые смерти за минувшие сутки не были зафиксированы.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1758 человек.

В пятницу у медицинского работника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус.

Работающий на полставки медик в последний раз исполнял обязанности во вторник. Тюрьма протестирует всех заключенных и работников, которые могли контактировать с инфицированным медиком, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь тюрем.

Этой весной коронавирус в Эстонии выявили у пяти сотрудников тюрем, ни у одного заключенного его не обнаружили.

В Литве коронавирус подтвержден у 1795 человек. За прошедшие сутки было констатировано 3 новых случая.