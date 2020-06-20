Covid-19 у соседей: в Литве три новых случая, в Эстонии - два

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 748 первичных тестов на коронавирус, позитивный результат дали 0,3 процента, то есть два теста. В Литве же за прошедшие сутки зафиксировано 3 случая новых случая коронавируса, 1470 человек выздоровели.
В Эстонии оба новых случая зафиксированы в Таллинне. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 8 пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новые смерти за минувшие сутки не были зафиксированы.
Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1758 человек.
В пятницу у медицинского работника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус.
Работающий на полставки медик в последний раз исполнял обязанности во вторник. Тюрьма протестирует всех заключенных и работников, которые могли контактировать с инфицированным медиком, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь тюрем.
Этой весной коронавирус в Эстонии выявили у пяти сотрудников тюрем, ни у одного заключенного его не обнаружили.
В Литве коронавирус подтвержден у 1795 человек. За прошедшие сутки было констатировано 3 новых случая.
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