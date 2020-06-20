В Германии 1029 сотрудников мясокомбината заразились Covid-19

Число зараженных превышает две трети от общего числа работников. Сообщается также об инфекции среди друзей и членов семьи сотрудников. Ранее из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин были помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия.