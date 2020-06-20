"Семь машин VUGD!" Рижане гадают, что произошло в жилом доме в Пурвциемсе

Как видно из видео, присланного очевидцем порталу Apollo, на место происшествия прибыли сотрудники VUGD, полиции и скорой медицинской помощи.

Представитель VUGD Агрита Витолиня сообщила порталу Apollo, что на месте происшествия работают две автоцистерны и автомобильные пожарные лестницы, а звонок был получен не из-за пожара, а из-за повреждения водоснабжения.

В отделе коммуникаций "Rīgas ūdens" порталу Apollo сообщили, что запланированные ремонтные работы уже проведены, заменен демпфер и гидрант. В настоящее время водоснабжение восстановлено.