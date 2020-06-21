Вс, 21.06.2020
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Лиго в лесу: салат из жареных на костре овощей с горячим медовым соусом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В третьем из наших рецептов к Лиго мы покажем и расскажем, как приготовить горячий салат, который может стать как основным блюдом на столе, так и дополнением к мясу или рыбе. Это полезный и легкий прием пищи после баньки в день солнцестояния!

TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.

Ингредиенты:

  • сезонные овощи (молодой лук, спаржа, молодая морковь, латвийские баклажаны, цикорный салат);
  • масло;
  • сахар;
  • 1/2 лимона;
  • варенье из острого перца (не обязательно, можно заменить обычной горчицей);
  • мед;
  • соль и перец.

Смотрите видеорецепт:

Смело можно отступать от нашего рецепта. Главное - выбирайте самые свежие сезонные овощи, которые только можно найти, тогда и соус подойдет ко всем из них.

Мы для салата приобрели латвийские молодые баклажаны, морковку, спаржу, цикорный салат и молодой лук. Все овощи нарезали крупными кусочками.

Сначала на костре мы разогрели чугунную сковороду, добавили масло, лук и морковку, а также немного сахара - чтобы все карамелизировалось.

Затем добавили оставшиеся овощи, а в конце обжарили в масле листья салата.

Галерея: Салат из жареных на костре овощей с горячим медовым соусом

После этого на сковороде топим хороший кусочек масла и добавляем пару столовых ложек меда, сок половинки лимона, варенье из острого перца или горчицу, соль и перец. Все это смешиваем с овощами.

Выкладываем на тарелку, украшаем. Если необходимо, добавляем еще соли.

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!

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