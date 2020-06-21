Лиго в лесу: салат из жареных на костре овощей с горячим медовым соусом

В третьем из наших рецептов к Лиго мы покажем и расскажем, как приготовить горячий салат, который может стать как основным блюдом на столе, так и дополнением к мясу или рыбе. Это полезный и легкий прием пищи после баньки в день солнцестояния!
TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
Ингредиенты:
- сезонные овощи (молодой лук, спаржа, молодая морковь, латвийские баклажаны, цикорный салат);
- масло;
- сахар;
- 1/2 лимона;
- варенье из острого перца (не обязательно, можно заменить обычной горчицей);
- мед;
- соль и перец.
Смотрите видеорецепт:
Смело можно отступать от нашего рецепта. Главное - выбирайте самые свежие сезонные овощи, которые только можно найти, тогда и соус подойдет ко всем из них.
Мы для салата приобрели латвийские молодые баклажаны, морковку, спаржу, цикорный салат и молодой лук. Все овощи нарезали крупными кусочками.
Сначала на костре мы разогрели чугунную сковороду, добавили масло, лук и морковку, а также немного сахара - чтобы все карамелизировалось.
Затем добавили оставшиеся овощи, а в конце обжарили в масле листья салата.
Галерея: Салат из жареных на костре овощей с горячим медовым соусом
После этого на сковороде топим хороший кусочек масла и добавляем пару столовых ложек меда, сок половинки лимона, варенье из острого перца или горчицу, соль и перец. Все это смешиваем с овощами.
Выкладываем на тарелку, украшаем. Если необходимо, добавляем еще соли.
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!
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