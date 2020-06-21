Перевернутая машина и поврежденный асфальт: в Риге пьяный водитель разбил авто соседа

Сотрудники правоохранительных органов успешно задержали безрассудного водителя. Выяснилось, что мужчина вовсе не является владельцем автомобиля Dodge, а за рулем машина оказался, обманув настоящего хозяина.

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"Это мой сосед, мы разговаривали о двигателях. Я пошел на стоянку проверить свою машину. Я поднял капот, показал ему. Я думал, что он может помочь мне с блоком питания, с предохранителями. Но он внезапно сел за руль и поехал. Я сам находился в машине, хотел остановить его, но у меня нет вторых педалей", - говорит Генри, владелец автомобиля Dodge.

ФОТО: скриншот с видео

Далеко горе-водитель не уехал - он проехал несколько метров, потерял контроль над транспортным средством, "зацепил" машину, стоявшую на обочине дороги и перевернулся.

Место происшествия до аварии ФОТО: Google Maps

"Когда машина перевернулась, он упал на меня сверху. Была паника, я вылез из машины, начал кричать. Но я уже ничего не мог сделать. Я в шоке, если честно, в шоке. Просто взять, сесть за руль и начать движение. Без моего разрешения! Я в шоке!", - говорит владелец Dodge.

ФОТО: Скриншот с видео

На место происшествия прибыли сотрудники государственной пожарно-спасательной службы, которые поставили разбитый Dodge на колеса. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже выяснили личность виновного и подтвердили тот факт, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Скорее всего, дружеские отношения между Генри и его знакомым закончились.