Жена футболиста Жигаева делится в соцсетях откровенными снимками

Жена бывшего футболиста Юрия Жигаева является одной из тех знаменитостей, кто не стесняется своего тела - в социальных сетях Светлана делится весьма откровенными фотографиями, на которых она либо обнаженная, либо совсем без одежды.
В одном из своих постов девушка написала: "Я не могу долго находиться в "режиме sexy". Мне нужна пауза, чтобы можно было расслабить живот и покривляться. А после я снова могу строить из себя сексуальную модель".
В свою очередь изданию "Privātā Dzīve" Светлана призналась, что карьера модели всерьез ее не привлекает, и это скорее хобби.
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