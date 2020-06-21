Вс, 21.06.2020
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Жена футболиста Жигаева делится в соцсетях откровенными снимками

Жена бывшего футболиста Юрия Жигаева является одной из тех знаменитостей, кто не стесняется своего тела - в социальных сетях Светлана делится весьма откровенными фотографиями, на которых она либо обнаженная, либо совсем без одежды. 

В одном из своих постов девушка написала: "Я не могу долго находиться в "режиме sexy". Мне нужна пауза, чтобы можно было расслабить живот и покривляться. А после я снова могу строить из себя сексуальную модель".

В свою очередь изданию "Privātā Dzīve" Светлана призналась, что карьера модели всерьез ее не привлекает, и это скорее хобби.

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