Видео ⟩ Артемий Троицкий: "Цой был простым, веселым и смешливым парнем"

Артемий Троицкий развенчал в разговоре так называемый "миф о Цое".

"Тот образ, который существует у молодежи лет от 40 и моложе. Он соответствует образу Цоя в фильме "Игла" - такой "темный рыцарь", весь из себя, одинокий загадочный, неулыбчивый. Он был простым, веселым парнем, смешливым и улыбчивым.

Троицкий объяснил, что Виктор Цой никогда не был "готичной фигурой". Он считает, что ему этот сложный, темный и загадочный образ придумали Рашид Нугманов и Наталья Разлогова. Он считает, что этот образ давался артисту с удовольствием, но не без труда.

Что касается общения, то Троиций вспоминает, что Цой никогда не был меломаном, поэтому особо часто беседы о рок-музыке с ним он не вел.

"Я бы не сказал, что Цой был очень интересным собеседником", - отмечает он.

Виктор Цой ФОТО: скриншот видео/ личный архив Троицкого

Артемий Кивович указал, что именно с Цоем произошло его творческое фиаско. В 1989 году он писал свою вторую книгу. Для нее рок-журналист брал интервью у разных артистов. Он сделал интервью с огромным количеством персонажей. Среди них был и Цой. Интервью вышло очень большим, на двух кассетах и заняло около трех часов.

Но в процессе расшифровки разговор Троицкому показался не интересным. Он уже не знает, что произошло. Либо Цой был не в форме, либо интервьюер он был плохой.

В результате глава про Виктора Цоя в книгу журналиста не вошла. За это Троицкий будет себя корить до гробовой доски, ведь он потерял кассеты с эти длинным разговором.

личный архив Артемия Троицкого ФОТО: скриншот видео

"Я корил себя и буду корить, за то, что эти кассеты в процессе моих переездов они сгинули", - признается он.

Примечательно, что книга Артемия Троицкого вышла уже после смерти артиста. Он даже не узнал, что глава о нем так и не была написана.

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Черный альбом".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою. Ежегодно, в середине августа латвийские фанаты творчества Цоя организуют там памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду.

Галерея: поклонники у памятника Виктору Цою

Видео: интервью с Артемием Троицким