Государственный фонд культурного капитала впервые выделил денег на поп, рок и метал-музыку

Председатель экспертной комиссии Агнесе Цимушка-Рекке указала, что конкурс был направлен на потенциальное развитие артиста. Среди тех, кто подавал заявки на конкурс была жесткая конкуренция. Учитывая большое количество заявок, выбор был довольно сложным.

Цимушка-Рекке акцентировала, то что некоторые проекты явно носили коммерческий характер, поэтому они поддержку не получили.

Комиссия оценивала проекты очень похоже - все были на одной волне, что не является типичным случаем. В оценку входила актуальность, долгосрочность и потенциал для экспорта.

Все было получено 98 заявок, в которых финансирование суммарно составило свыше 291 тысячи евро. В свою очередь, поддержку получили 35 проектов на общую сумму 50 тысяч евро.

Группа Triānas parks на запись альбома Kompozīcijas получила 2 тысячи евро.

Коллектив Astro'n'out на создание и выпуск сингла получил 800 евро.

Галерея: концерт Triānas parks

На создание своего второго сольного альбома 2 тысячи евро получила Евия Вебере.

Такую же сумму получила группа Pirmais kurss и Алисе Иосте.

На сингл группы Sudden Lights выделили 800 евро, а также по 2 тысячи евро для Елизаветы Балчус и Tribes of the City.

Рок-группа Židrūns получила 2 тысячи евро, чтобы записать и сделать постпродакш для своего четвертого альбома.

Комиссия поддержала выход альбома коллективов Double Faced Eals и Rīgas modes - им тоже выделено по 2 тысячи евро.

Židrūns ФОТО: publicitātes

2 тысячи евро получил хип-хоп артист Fakts.

Одной из известнейших в Латвии метал-групп - Frailty - выделили на создание своего альбома Tumšie ūdeņi 1250 евро. Поддержку в 1000 евро получила и группа Relicseed.

В экспертную комиссию вошли: Агнесе Цимушка-Рекке, Лиена Грина, Гинтс Путниньш, Занда Яунскунга, Инесе Загорска и Индрикис Вейтнерс.