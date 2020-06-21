В Беларуси после пикетов задержали 270 человек. Претендент на пост президента арестован

В ходе пикетов в Минске и ряде городов Беларуси были задержаны 270 человек, сообщило министерство внутренних дел республики. В отношении задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, "в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - указывается в заявлении пресс-службы ведомства, распространенном в субботу, 20 июня.

Между тем радиостанция Говорит Москва сообщает о жестком задержании одного из участников акции протеста с применением удушающих приемов. События произошли в городе Ганцевичи Брестской области. Там задержали не менее десяти местных жителей, а также двоих журналистов.

Радиостанция отмечает, что такой же удушающий прием стал причиной смерти Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам и беспорядкам в США и Евросоюзе.

Параллельно претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по уголовной статье. "Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - передает портал DW слова адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского, со ссылкой на Интерфакс.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Президента Беларуси избирают каждые 5 лет. Республикой с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.