В Литве подтверждены три новых случая коронавируса, в Эстонии - ни одного

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется восьми пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1764 человека.

В свою очередь в Литве вчера подтверждены три новых случая коронавируса, сообщает ru.delfiI.lt, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

С начала пандемии в Литве коронавирус подтвержден у 1798 человек, в настоящее время больны. Скончалось 76 больных коронавирусом.