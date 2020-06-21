Брали отпуск, чтобы помочь в удаленной учебе. Что делать родителям в случае второй волны Covid-19?

В письме правительству родительские и общественные организации просили помочь родителям, работающим на полную ставку, в присмотре за детьми, предоставив одноразовое пособие в размере 75 евро для оплаты лагеря и дополнительный отпуск родителю ребенка с инвалидностью. В письме говорится о том, что в период чрезвычайного положения родителям учеников начальной школы пришлось помогать детям в удаленной учебе.

Некоторые родители целиком использовали отпуска или брали отпуска за свой счет.

По словам Петравичи, нельзя отрицать, что для отдельных семей это проблема, но в данный момент Минблаг не видит инструментов для ее решения.

Министр предлагала пособие в размере 100 евро для семей с маленькими детьми, но коалиция предложение не поддержала. Было принято решение доплачивать по 50 евро к пособию за простой за каждого ребенка.

Также во время кризиса с Covid-19 было увеличено пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до двух лет, а за каждого ребенка-инвалида выплачивалось одноразовое пособие 150 евро.

Петравича рекомендует родителям, у которых есть сложности, договариваться с работодателями о гибком графике.