Вс, 21.06.2020
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От звезды боевиков до героя второсортного кино. Марк Дакаскос - герой мальчишек 90-х

ФОТО: Instagram/dacascosmark

"Плачущий убийца", "Братство волка" и "Американский самурай". Это фильмы, которые прославили актера Марка Дакаскоса. А ведь он еще был и профессиональным спортсменом - побеждал в серьезных турнирах по восточным единоборствам.

Дакаскосу повезло с корнями - филиппинские, китайские и испанские по отцу, японские и ирландские по матери. Гремучая смесь этносов вылилась в необычную, но крайне привлекательную внешность.

Дакаскос был не менее горяч, чем любимец дам Жан-Клод ван Дамм.

Если боевички типа "Американского самурая" и "Только сильнейшие" были классическими представителями жанра, то успех "Плачущего убийцы" - это не только драки (хотя финальная схватка, поставленная лично Дакаскосом - шедевр), но и яркая актерская игра красавчика Марка, принесшая фильму популярность не только у мужчин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дакаскос уверенно закапывал противников - с такими генами иначе и быть не могло. Марк - сын инструктора по боевым искусствам Аля Дакаскоса и его ученицы Морико Маквей, а мачеха актера Малиа Берналь входила в десятку лучших американских бойцов. Малиа стала первой женщиной, попавшей на обложку популярного журнала "Черный пояс".

"Боевые искусства - часть моей жизни. Были времена, когда я топтался на месте, несколько раз брал перерыв и занимался другими вещами.

Но, если честно, я никогда не думал бросить боевые искусства насовсем.

Я хотел бы преподавать и передать полученные знания", - рассказал Дакаскос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Он развил фирменный стиль капоэйры отца (у Дакаскоса-старшего собственная школа в Портленде), изучая смежные единоборства, и довел владение навыками до того уровня, когда практически любая драка напоминала грациозный танец.

Дакаскос не вырос в культового героя боевиков, но после падения популярности этого жанра все же сделал попытку поменять амплуа, снявшись в 2001-м с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в исторической драме "Братство волка" - возможно, лучшей актерской роли Марка.

За нее Дакаскоса даже номинировали на престижную премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов "Сатурн", но статуэтка досталась Иэну Маккеллену за "Властелина колец".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Почему Дакаскос не развил успех, а начал сниматься ради денег в откровенно проходных фильмах - загадка.

Дальнейшая карьера Марка в кино - это позор вроде мимикрирующего под "Я - легенда" фильма "Я – воин". Марк начал сниматься и в фильмах российского производства. Например, актер согласился на "декоративную роль" в фильме "Однажды в Маниле" с Александром Невским в главной роли. Это фильм, где одни и те же дубли использовали несколько раз, а спецэффекты были на уровне петард младшеклассников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дакаскос попытался реанимировать карьеру в прошлом году, сыграв в третьем "Джоне Уике" отошедшего от дел элитного убийцу. Вышло относительно неплохо - и фильм, и актер получили нормальную критику. Возможно, это последний шанс Дакаскоса на полноценное возвращение в Голливуд - хотя бы так, ролями второго плана.

Даже постаревший, но до сих пор шикарно исполняющий вертушки Марк вряд ли достоин завершить карьеру на задворках кинематографа.

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