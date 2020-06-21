СГД все чаще выявляет преступления своих сотрудников. Общество об этом не информируют

Например, некоторое время назад Управление внутренней безопасности СГД обнаружило, что некое должностное лицо Управления по предотвращению легализации полученных преступным путем средств "пропустило" через свой банковский счет десятки тысяч евро.

"Мы выявили несоответствия между указанной в налоговой декларации информации об обороте на счете и фактическим оборотом на счете должностного лица. После проверки мы поняли, что этот человек стал так называемым "денежным мулом". Нужно понимать, что перевод денежных средств непонятного происхождения со своего счета является уголовным преступлением", - прокомментировал директор Управления внутренней безопасности СГД Айгар Прусакс.

Данные, предоставленные СГД, показывают, что работа Управления внутренней безопасности стала более успешной.

Если раньше было начато от трех до восьми процессов в год, то в прошлом году их было уже 23.

Uzsākto procesu skaits (amatpersonas, kurām piemērots statuss)

Год - Количество начатых процессов - (Должностные лица, к которым применен статус)

2015 год 4 (нет информации) 2016 год 7 (нет информации) 2017 год 4 (нет информации) 2018 год 8 (10 должностных лиц) 2019 год 23 (15 должностных лиц) 2020 год на 15.06 - 9 (6 должностных лиц)

Среди раскрытых преступлений - как злоупотребление служебным положением, взяточничество и разглашение информации, так и оформление фиктивных таможенных документов, кража служебного топлива и другие. Тем не менее, обнародована была лишь малая часть этих преступлений.

На прошлой неделе СГД распространила заявление о задержании группы из пяти человек, в которую входили одна действующая сотрудница СГД и два бывших сотрудника службы.

Управление внутренней безопасности СГД в рамках уголовного процесса задержало организованную группу лиц, которая требовала взятку в размере 65 000 евро с целью передать ее должностному лицу СГД. Упомянутая сумма запрашивалась с целью добиться того, чтобы должностное лицо СГД, используя свое служебное положение, обеспечивало углубленную и тенденциозно неблагоприятную проверку в отношении конкретных компаний.

Бизнесмен, от которого требовали взятку, обратился в СГД.

"Мы продолжаем расследование и надеемся на гораздо большую ясность в отношении роли каждого участника в совершении данного преступления. Возможно, в преступление были вовлеченные и люди", - прокомментировал Прусакс.

Директор Управления внутренней безопасности отметил, что "очень важно, чтобы те, кому предлагают участвовать в преступной деятельности, информировали Службу государственных доходов или другие компетентные органы".

"Мы сталкиваемся с тем, что часто это происходит поздно - когда человек уже остался без внушительной суммы денег, после чего не последовали желаемые для него действия", - добавил Прусакс.

Однако, если СГД не будет информировать, что борется с преступностью внутри службы, доверие общественности может исчезнуть.

Это и было главной причиной резких обвинений в отношении руководства СГД со стороны министра финансов.

Министр Янис Рейрс рассказал de facto, что, по его мнению, служба хотела представить упомянутые случаи так, будто они не были напрямую связаны с возможными нечестными действиями в СГД.

"У меня сложилось впечатление, что информация была подана так, что в преступлении замешаны другие люди, а сотрудник СГД был только отстранен от работы и от исполнения обязанностей. Как будто это случилось где-то в другом месте, будто это произошло не в СГД. Это было последней каплей, которая заставила меня отреагировать таким образом - поручить главе Службы государственных доходов информировать общественность о всех подобных преступлениях", - сказал он.

Глава СГД Иева Яунземе отрицает, что у нее был бы план не информировать общественность.

В конкретном случае, по ее словам, информация была предоставлена как только было принято решение об аресте подозреваемых. О том, могло ли это быть сделано раньше, мнения двух сторон расходятся. Поэтому теперь решено обратиться к новому генеральному прокурору, которому придется разъяснить вопрос о том, когда именно разрешено предоставлять информацию общественности.