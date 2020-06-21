В Эстонии женщина угрожала прохожим игрушечным автоматом

Полиция задержала в таллиннском районе Ласнамяэ женщину, которая угрожала из автомобиля прохожим игрушечным оружием. По словам женщины, она просто шутила, пишет Rus.Postimees.
На этой неделе в Таллинне полиция получила сообщение, что по району Ласнамяэ ездил легковой автомобиль, пассажирка которого размахивала из окна автоматом.
Полиция отреагировала на вызов усиленным составом, и очень скоро настигла автомобиль.
Оружие оказалось игрушечным. По факту произошедшего начато делопроизводство.
"Непонятным остается, что происходит в голове человека, который считает подобное занятие смешным. Особенно учитывая недавние события в Лихула", - сказал представитель Ида-Харьюского полицейского участка.
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