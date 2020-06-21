В Эстонии женщина угрожала прохожим игрушечным автоматом

На этой неделе в Таллинне полиция получила сообщение, что по району Ласнамяэ ездил легковой автомобиль, пассажирка которого размахивала из окна автоматом.

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом, и очень скоро настигла автомобиль.

Оружие оказалось игрушечным. По факту произошедшего начато делопроизводство.

Женщина угрожала прохожим этим игрушечным оружием ФОТО: Ida-Harju politseijaoskond

"Непонятным остается, что происходит в голове человека, который считает подобное занятие смешным. Особенно учитывая недавние события в Лихула", - сказал представитель Ида-Харьюского полицейского участка.