Вс, 21.06.2020
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В Эстонии женщина угрожала прохожим игрушечным автоматом

Полиция задержала в Ласнамяэ автомобиль, из окна которого женщина угрожала пешеходам игрушечным оружием.

ФОТО: Ida-Harju politseijaoskond

Полиция задержала в таллиннском районе Ласнамяэ женщину, которая угрожала из автомобиля прохожим игрушечным оружием. По словам женщины, она просто шутила, пишет Rus.Postimees.

На этой неделе в Таллинне полиция получила сообщение, что по району Ласнамяэ ездил легковой автомобиль, пассажирка которого размахивала из окна автоматом.

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом, и очень скоро настигла автомобиль.

Оружие оказалось игрушечным. По факту произошедшего начато делопроизводство.

Женщина угрожала прохожим этим игрушечным оружием

ФОТО: Ida-Harju politseijaoskond

"Непонятным остается, что происходит в голове человека, который считает подобное занятие смешным. Особенно учитывая недавние события в Лихула", - сказал представитель Ида-Харьюского полицейского участка.

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