Вс, 21.06.2020
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В Киеве произошел взрыв в жилом доме. Обрушились четыре этажа, есть жертвы

ФОТО: dsns.gov.ua

В одном из районов Киева в воскресенье, 21 июня, произошел масштабный взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. Сообщается как минимум о двоих погибших.

Взрыв произошел утром в воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе. В результате были разрушены с четвертого по восьмой этажи.

Из дома были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов.

Позже поступила информация об обнаружении двоих погибших.

ФОТО: dsns.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погибли два человека. "Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей Госслужбы по ЧС мы сможем приступить к разбору завалов", - цитирует Клименко пресс-служба МВД.

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