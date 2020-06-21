В Киеве произошел взрыв в жилом доме. Обрушились четыре этажа, есть жертвы

Взрыв произошел утром в воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе. В результате были разрушены с четвертого по восьмой этажи.

Из дома были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов.

Позже поступила информация об обнаружении двоих погибших.

ФОТО: dsns.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погибли два человека. "Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей Госслужбы по ЧС мы сможем приступить к разбору завалов", - цитирует Клименко пресс-служба МВД.