Фото, видео ⟩ Звезда по имени Солнце: как в Латвии вспоминали Виктора Цоя

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.

ФОТО: Руслан Верещагин/ RUS TVNET

Ежегодно латвийские фанаты творчества Цоя организуют там памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду.

ФОТО: Руслан Верещагин/ RUS TVNET

В этом году, как и всегда, уже с самого утра начали собираться люди. Многие приезжали с семьями и родными. Часть из них несли цветы, а кто-то облагораживал территорию и приводил в порядок уже созданные клумбы.

Памятник Виктору Цою ФОТО: Руслан Верещагин/ RUS TVNET

Конечно, не обошлось без игры на гитаре и знакомых песен: "Пачка сигарет", "Группа крови", "Легенда", "Следи за собой", "Апрель" и другие.

ФОТО: Руслан Верещагин/ RUS TVNET

Рижский музыкант Серый Wolk (наст. имя - Сергей) специально устроил видеотрансляцию на своей странице в соцсетях, чтобы почтить любимого музыканта и исполнить его песни. Обычно он устраивал ежегодный памятный концерт, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Специально ко дню рождения Виктора Цоя его фанаты сделали видео на песню "Муравейник". Идея родилась в чате сообщества киноманов и в ее реализации принимали участие поклонники группы "Кино" из разных стран и городов.

"Такие инициативы показывают смысл объединяющий всех нас. Музыка "Кино" остается для нас важной и незаменимой частью", - объяснили в организации 35.lv.

В клипе принимали участие поклонники из Таллинна, Бишкека, Набережные челны, Дрездена, Алма-Аты, Риги, Кашира, Нижнекамкса и Москвы.

Напомним, вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Черный альбом".

Видео: поклонники собрались на месте гибели Виктора Цоя