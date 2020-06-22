Пн, 22.06.2020
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Время праздников: за сутки задержано 26 пьяных водителей, больше всего - в Риге

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ФОТО: LETA

В воскресенье, 21 июня, Госполиция задержала 26 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в полиции.

Восемь выпивших водителей задержаны в Риге, по пять - в Земгале и Видземе, по четыре - в Латгале и Курземе.

За минувшие сутки оформлено 278 протоколов о превышении скорости, 83 из которых оформлены в Видземском регионе, 69 - в Рижском регионе, 55 - в Земгале, 36 - в Латгале, а 35 - в Курземе.

В общей сложности в воскресенье полиция оформила 584 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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