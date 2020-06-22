Пн, 22.06.2020
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Видео ⟩ Ограблен дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского

Владимир Кристовский

ФОТО: https://www.instagram.com/vova_kristovskiy/?hl=ru

Известно, что воры проникли в дом Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman, когда вся семья отправилась на отдых. Об этом рассказал сам музыкант. 

Трехэтажный дом Владимира Кристовского расположен в поселке "Эдем". Преступники забрались в него, пока семья отправилась отдыхать на дачу.

Злоумышленники залезли через окно. Так как ни охраны, ни сигнализации в особняке не было, то ничто преступникам не помешало. Особо много они не хозяйничали. Артист считает, что их вспугнул знакомый. 

Позже Кристовский разместил в соцсетях кадры, на которых видно, что воров интересовал сейф, но там ничего ценного не было. В нем находились лишь винтовки, которые преступники брать не стали. Их добычей стали лишь украшения супруги музыканта, которых было не так уж и много.

"Музыканты - не такие богатые люди", - прокомментировал случившееся Кристовский. 

Примечательный факт, что Владимир, как будто знал, что воры могут пожаловать . Он даже оставил на сейфе послание.

"Дорогие воры, в этом сейфе нет ни денег, ни драгоценностей! Не тратьте зря время!" - сказал Владимир на видео. 

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