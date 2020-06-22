Видео ⟩ Ограблен дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского

Позже Кристовский разместил в соцсетях кадры, на которых видно, что воров интересовал сейф, но там ничего ценного не было. В нем находились лишь винтовки, которые преступники брать не стали. Их добычей стали лишь украшения супруги музыканта, которых было не так уж и много.