Серхио Рамос установил рекорд чемпионата Испании

В минувшие выходные Рамос забил гол в выездном матче 30-го тура чемпионата Испании в ворота "Реал Сосьедада". Для защитника этот мяч стал 68-м в карьере - это рекордный показатель для игроков обороны в истории чемпионатов Испании по футболу.

По числу голов в испанских первенствах он обошёл бывшего защитника "Барселоны" Рональда Кумана (67 мячей).

Для Рамоса этот гол стал седьмым в текущем сезоне. Он повторил своё лучшее достижение по числу голов за один сезон, которое было установлено в сезоне-2016/2017.

Матч завершился победой "сливочных" со счётом 2:1, что позволило "Реалу" возглавить турнирную таблицу (65 очков). Столько же очков и у "Барселоны", но у мадридской команды лучшие дополнительные показатели. Замыкает тройку лидеров мадридский "Атлетико" - 52 очка.