Футбол с Владимиром Ивановым: Провал Пертии, шедевр Кигурса и тень Конева в Слоке

Второй тур "Вирслиги" - это как закрепление пройденного. Как и предполагалось, центральная игра тура в Слоке получилась непредсказуемой, здесь мог быть любой исход, вот и получите: "Рига" терпит первое поражение в сезоне. А еще "Елгава" и "Лиепая" отменно используют удобный календарь на старте сезона, "Валмиера" так и не сподобилась показать внятную игру и пока что выглядит растерянной, зато "Вентспилс" еще раз указал "Тукумсу" его место. Турнирную таблицу пока что возглавили РФШ, "Лиепая", "Спартак" и "Елгава" с шестью очками.
Не рижский тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги (ни одной из пяти игр в столице) - это четыре победы хозяев поля в пяти встречах, три разгромных счета, играющий пока без оглядки целый квартет лидеров и серб Неманья Белакович как первый в списке снайперов с тремя голами.
Открывался тур тремя матчами в Вентспилсе, Валмиере и Елгаве. Как и ожидалось, "Вентспилс" не стал откладывать свою первую победу в долгий ящик, разгромив "Тукумс" со счетом 3:0.
⏯️ VIDEO: Spēles @fkventspils_ - @FKTUKUMS (3:0) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 20, 2020
⚽️ 1:0 Svārups 14'
⚽️ 2:0 Svārups 51'
⚽️ 3:0 Kozlov 81'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #VENTUK pic.twitter.com/vAw6eKYSrX
По игре можно сказать только одно - "Тукумс" как был командой первой лиги, так, судя по всему, и остается по своей сути. Отсюда напрашивается плачевный вывод - команда Юргиса Калнса, обескровленная кризисом, вызванным пандемией коронавируса, обречена вплоть до декабря скрести очки "по сусекам". Даже наличие нескольких опытных игроков в составе (Борис Богдашкин или Роман Мицкевич к примеру) не помогают дебютанту высшей лиги чувствовать себя в своей тарелке: за все 90 минут - ни одной опасной атаки, за всю игру лишь один более-менее прицельный удар.
Так что "Вентспилс" без напряжения справился с ролью удава, такого ягненка проглотив, даже не подавившись.
Два гола в исполнении Каспара Сварупса в первые 50 минут были вполне логичны, а разгром за девять минут до финального свистка довершил россиянин Евгений Козлов ("Вентспилс" в какой-то мере отомстил "Тукумсу" за поражение в четвертьфинале Кубка Латвии - 1:4 и за осечку в предсезонном контрольном поединке - 0:1). Счет мог быть куда больше, если бы не с десяток отменных сейвов украинского вратаря гостей Максима Кучинского.
Квинтэссенция матча "Елгава" - "Даугавпилс" - это курьезный гол на 83-й минуте, когда нигерийский защитник гостей Джошуа Окпудже умудрился поразить собственные ворота безумным ударом с центра поля. Этот гол так и остался единственным - 1:0, а значит можно смело рассуждать о гипнотизерах Олега Кубарева (в предыдущей игре с "Тукумсом" также был зафиксирован автогол, правда, тогда пострадавшей стороной была уже елгавская команда).
⏯️ VIDEO: šīs dienas spēles @fkjelgava - @BFC_Daugavpils (1:0) vārtu guvums. Šoreiz neveiksmīga epizode Džošua Ogena-Očuko Akpudžes izpildījumā..#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #JELBFC pic.twitter.com/ZfzdJkiSCg— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 20, 2020
Cам факт того, что второй матч кряду мяч залетает в собственные ворота в матчах с участием этой команды - что-то необъяснимое. "Елгава" умело использует удачный календарь на старте чемпионата и одерживает вторую победу кряду,
"Даугавпилсу" пока что набранные очки только снятся, как и забитые мячи.
А вот матч "Валмиера" - РФШ с вывеской центрального во втором туре разочаровал. В том смысле, что никакой интриги не получилось. Это камень в огород главной команды-сюрприза прошлогоднего чемпионата "Валмиеры", которая пока что разочаровывает. Как следствие - домашнее поражение от рижан со счетом 0:4.
⏯️ VIDEO: @valmierafc - @RFSDaily (0:4) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 20, 2020
⚽️ 0:1 Tomislav Šarič 29'
⚽️ 0:2 Emerson Santana Deocleciano 41'
⚽️ 0:3 Tomaš Šimkovič 56'
⚽️ 0:4 Alain Cedric Herve Kouadio 79'#Virsliga2020 #Optibetvirsliga #VALRFS pic.twitter.com/7FI3XutRsO
Что произошло на поле Олимпийского центра "Видземе"? Ничего особенного, если брать в расчет как неуверенную игру вратаря хозяев поля Андрея Кожухара, так и совершенно безграмотные действия игроков "Валмиеры" в своей штрафной площади при том. РФШ же идеально использовал ошибки противника. Бразильская нога Эмерсона Сантаны снова была на высоте (это его второй гол в сезоне), как и его партнеров Томислава Шарича, Томаша Шимковича и Седрика Куадио.
Эта игра стала единственной в туре, в которой хозяева поля капитулировали. Их наставнику Тамазу Пертии надо срочно искать выход из положения - ни о таком старте там грезили. Про победу РФШ выскажусь по ощущениям - РФШ откровенно радует своим почерком при Викторе Морозе.
Значит ли это, что приглашение литовца Вальдаса Дамбраускаса было ошибкой? Скорее да, чем нет, но категорично об этом судить не берусь. Разве что тут может быть разговор о потерянном времени, не более того.
Два крупных результата за первый день тура - было слишком, но эта серия на следующий день продолжилась в Лиепае, где курземцы отправили в нокдаун "Метту" - 3:0. Если в "Вентспилсе" солировал Сварупс, в "Лиепае" еще один игрок с латвийским паспортом Мартиньш Кигурс, который к 54-й минуте снял все вопросы о победителе, также оформив дубль (его результативный удар в середине первого тайма - настоящий шедевр).
⏯️ VIDEO: @LiepajaFK - @FSMETTA (3:0) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 21, 2020
⚽️ 1:0 Ķigurs 27'
⚽️ 2:0 Ķigurs 54'
⚽️ 3:0 Friday 77'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #LIEMET pic.twitter.com/DgR8NaEJNu
Наконец, тот самый матч в Слоке и первое поражение экс-наставника московского "Спартака" Олега Кононова, "Рига" которого уступила юрмальскому "Спартаку" - 1:2.
Не берусь судить, насколько на нашего чемпиона повлияли последние события с визитом полиции Службы госдоходов, но эту игру рижанам в актив точно не занесешь.
На исходе первого тайма капитан "Спартака" Неманья Белакович открыл счет, сделав заявку на лидерство в списке снайперов (третий гол серба в первых двух матчах). Во втором тайме прошло шесть минут, а "Спартак" был уже впереди 2:0 (гол нигерийца Чикези Нваоризы - шедевр номер два в этом туре). И хотя гости смогли ответить точным попаданием головой под перекладину Фелипе Бризолы на 70-й минуте, "Рига" была обречена.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @fkspartaks - @RigaFC_Official (2:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 21, 2020
⚽️ 1:0 Belakovič 45+1'
⚽️ 2:0 Nwaorisa 51'
⚽️ 2:1 Brisola 70'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #SPARIG pic.twitter.com/LG2rJcDF9n
Острые на язык уже поговаривают о том, что в тот день на стадионе в Юрмале была замечена тень вечного и.о. Михаила Конева (именно при нем "Рига" в прошлом году завоевала титул и успешно сыграла в еврокубках, но это все равно не гарантировало ему продления контракта).
Между тем, даже в Слоке о Кононове не забывают - болельщики местного "Спартака" поиздевались над наставником "Риги" Кононовым, вывесив между своими баннерами пиджак (таким прозвищем болельщики наградили его, когда он работал в Москве).
Spartaks gāž Riga - 2:1. Spartaka fani pasveicināja Kononovu.— LV_futbols (@LV_futbols) June 21, 2020
Pērn savstarpējos mačos Riga sita Spartaku ar 4:0, 6:1, 4:2, 4:1. pic.twitter.com/fdRCwmw67G
Кстати, по этому матчу еще две ремарки. Во-первых, в этой игре в основных составах команд вышли только шесть латвийских игроков и 16 иностранных - это рекорд и раньше такого никогда в "Вирслиге" не было. Во-вторых, юрмальский "Спартак" впервые с осени 2017-го обыграл "Ригу" (до этого была одна ничья и восемь поражений).
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