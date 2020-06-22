Футбол с Владимиром Ивановым: Провал Пертии, шедевр Кигурса и тень Конева в Слоке

Что произошло на поле Олимпийского центра "Видземе"? Ничего особенного, если брать в расчет как неуверенную игру вратаря хозяев поля Андрея Кожухара, так и совершенно безграмотные действия игроков "Валмиеры" в своей штрафной площади при том. РФШ же идеально использовал ошибки противника. Бразильская нога Эмерсона Сантаны снова была на высоте (это его второй гол в сезоне), как и его партнеров Томислава Шарича, Томаша Шимковича и Седрика Куадио.

Эта игра стала единственной в туре, в которой хозяева поля капитулировали. Их наставнику Тамазу Пертии надо срочно искать выход из положения - ни о таком старте там грезили. Про победу РФШ выскажусь по ощущениям - РФШ откровенно радует своим почерком при Викторе Морозе.

Значит ли это, что приглашение литовца Вальдаса Дамбраускаса было ошибкой? Скорее да, чем нет, но категорично об этом судить не берусь. Разве что тут может быть разговор о потерянном времени, не более того.

Два крупных результата за первый день тура - было слишком, но эта серия на следующий день продолжилась в Лиепае, где курземцы отправили в нокдаун "Метту" - 3:0. Если в "Вентспилсе" солировал Сварупс, в "Лиепае" еще один игрок с латвийским паспортом Мартиньш Кигурс, который к 54-й минуте снял все вопросы о победителе, также оформив дубль (его результативный удар в середине первого тайма - настоящий шедевр).

Наконец, тот самый матч в Слоке и первое поражение экс-наставника московского "Спартака" Олега Кононова, "Рига" которого уступила юрмальскому "Спартаку" - 1:2.

Не берусь судить, насколько на нашего чемпиона повлияли последние события с визитом полиции Службы госдоходов, но эту игру рижанам в актив точно не занесешь.

На исходе первого тайма капитан "Спартака" Неманья Белакович открыл счет, сделав заявку на лидерство в списке снайперов (третий гол серба в первых двух матчах). Во втором тайме прошло шесть минут, а "Спартак" был уже впереди 2:0 (гол нигерийца Чикези Нваоризы - шедевр номер два в этом туре). И хотя гости смогли ответить точным попаданием головой под перекладину Фелипе Бризолы на 70-й минуте, "Рига" была обречена.

Острые на язык уже поговаривают о том, что в тот день на стадионе в Юрмале была замечена тень вечного и.о. Михаила Конева (именно при нем "Рига" в прошлом году завоевала титул и успешно сыграла в еврокубках, но это все равно не гарантировало ему продления контракта).

Между тем, даже в Слоке о Кононове не забывают - болельщики местного "Спартака" поиздевались над наставником "Риги" Кононовым, вывесив между своими баннерами пиджак (таким прозвищем болельщики наградили его, когда он работал в Москве).

Spartaks gāž Riga - 2:1. Spartaka fani pasveicināja Kononovu.



Pērn savstarpējos mačos Riga sita Spartaku ar 4:0, 6:1, 4:2, 4:1. pic.twitter.com/fdRCwmw67G — LV_futbols (@LV_futbols) June 21, 2020

Кстати, по этому матчу еще две ремарки. Во-первых, в этой игре в основных составах команд вышли только шесть латвийских игроков и 16 иностранных - это рекорд и раньше такого никогда в "Вирслиге" не было. Во-вторых, юрмальский "Спартак" впервые с осени 2017-го обыграл "Ригу" (до этого была одна ничья и восемь поражений).