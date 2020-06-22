Пн, 22.06.2020
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Видео ⟩ Японская императрица: Лиза Галкина устроила домашний показ мод

Лиза Галкина

ФОТО: https://www.instagram.com/liza_galkina_/

Дочь Алла Пугачевой и Максима Галкина Лиза устроила родителям домашний показ мод. 

Для показа она выбрала прачечную комнату. 

"Маленькое черное платье по-сельски", "В этом можно пойти на дискотеку или концерт", "Японская императрица" - объявляла свои выходы Лиза. 

Стоит сказать, что это не первое импровизированное дефиле, которое устраивает малышка.

Ранее она устраивала показ в клетчатых кюлотах от Стефани Пинягиной, белой футболке и темном жакете.

Видео с очаровательной Лизой на своей Instagram-странице разместил Максим Галкин. В комментариях подписчики Максима отметили, что малышка ведет себя как настоящая топ-модель.  

"Настоящая модель", "Красотка", "Кукла", "Вылитая мама", "Настоящая актриса", "Какие волосы", - писали восхищенные фолловеры. 

Напомним, что Лиза Галкина уже принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, занимающейся выпуском коллекций детских нарядов. 

Посмотрев это видео, сложно не согласиться с тем, что девочка обладает хорошими актерскими данными. Согласны? 

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