Видео ⟩ Японская императрица: Лиза Галкина устроила домашний показ мод

Для показа она выбрала прачечную комнату.

"Маленькое черное платье по-сельски", "В этом можно пойти на дискотеку или концерт", "Японская императрица" - объявляла свои выходы Лиза.

Стоит сказать, что это не первое импровизированное дефиле, которое устраивает малышка.

Ранее она устраивала показ в клетчатых кюлотах от Стефани Пинягиной, белой футболке и темном жакете.

Видео с очаровательной Лизой на своей Instagram-странице разместил Максим Галкин. В комментариях подписчики Максима отметили, что малышка ведет себя как настоящая топ-модель.

"Настоящая модель", "Красотка", "Кукла", "Вылитая мама", "Настоящая актриса", "Какие волосы", - писали восхищенные фолловеры.

Напомним, что Лиза Галкина уже принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, занимающейся выпуском коллекций детских нарядов.

Посмотрев это видео, сложно не согласиться с тем, что девочка обладает хорошими актерскими данными. Согласны?