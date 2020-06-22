ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших Covid-19 за сутки

Сообщается, что больше всего новых случаев - около 116 тысяч - выявлено в Северной и Южной Америке.

Предыдущий максимальный прирост новых случаев был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных пациентов за сутки.

До этого продолжительное время регистрировалось менее 150 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заразившихся превысило 8,9 млн человек. Больше всего случаев заражения выявили в США, где Covid-19 обнаружили у почти 2,3 млн человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия - 1,083 млн человек, следом идут Россия - 583 тысячи заболевших, Индия с 425 тысячами и Великобритания с 305 тысячами. Такие данные обобщила "Медуза".