Пн, 22.06.2020
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших Covid-19 за сутки

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ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 21 июня, во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения Covid-19, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отмечает "Медуза", это рекордный суточный прирост за все время пандемии Covid-19.

Сообщается, что больше всего новых случаев - около 116 тысяч - выявлено в Северной и Южной Америке.

Предыдущий максимальный прирост новых случаев был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных пациентов за сутки.

До этого продолжительное время регистрировалось менее 150 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заразившихся превысило 8,9 млн человек. Больше всего случаев заражения выявили в США, где Covid-19 обнаружили у почти 2,3 млн человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия - 1,083 млн человек, следом идут Россия - 583 тысячи заболевших, Индия с 425 тысячами и Великобритания с 305 тысячами. Такие данные обобщила "Медуза".

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