Пн, 22.06.2020
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Чемпионка мира по стрельбе в возрасте 30 лет скончалась после родов

Бобана Момчилович-Величкович, которая представляла Сербию в стрельбе из пневматического пистолета, скончалась в возрасте 30 лет. Об этом сообщается на сайте Сербской федерации стрелкового спорта.

О смерти сербской спортсменки стало известно 21 июня. Сообщается, что Момчилович-Величкович скончалась после тяжёлой и непродолжительной болезни спустя несколько недель после родов.

Последние 10 дней жизни Момчилович-Величкович провела в коме. К сожалению, врачам не удалось спасти спортсменку и в воскресенье утром она умерла. Также сообщается, что жизни новорождённого ничего не угрожает.

Бобана Момчилович-Величкович - чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета (2014) на дистанции 10 метров. На счету спортсменки также восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.

За время своей карьеру спортсменка успела принять участие в двух Олимпиадах (2012, 2016).

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