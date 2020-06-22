Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись после 8 лет брака. Об этом сообщила сама актриса на своей Instagram-странице.
"8 лет в браке. Довела мужика... Простите, не удержалась... Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся... Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами", - написала актриса.
Ее заявление шокировало подписчиков. Тем не менее Кристина указала, что это не "хайп" и "хайпиться" на этом она не собирается.
Асмус добавила, что решение не было принято спонтанно.
"Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом", - заверила актриса.
Асмус подчеркнула, что они расстаются без грязи и с большим уважением друг к другу.
"Я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители", - добавила она.
В завершении публикации актриса пояснила, что в любом случае развод - болезненный процесс, поэтому она просит относиться к ситуации с пониманием, а СМИ - не беспокоить.
"Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет", - подытожила она.
Развод подтвердил и Гарик Харламов.
"8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной... Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение", - написал он.
Артист подтвердил, что пара разводится.
"Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу", - заверил он.
Харламов объяснил, что сейчас идет бракоразводный процесс.
"Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах", - добавил артист.
В мае Кристина Асмус рассказала в интервью, что они с Гариком Харламовым наконец-то перебрались в свой новый 4-этажный загородный дом на Рублевке. Супруги переехали примерно в середине апреля.
Напомним, Гарик Харламов начал свои отношения с актрисой Кристиной Асмус, когда еще был официально женат. Свои отношения пара не афишировала. СМИ распускали слухи о романе звезд. Гарик Хармалов разъехался с женой Юлией в конце 2012. Тогда он сделал заявление в соцсетях.
В 2013 году пара официально зарегистрировала отношения. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
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