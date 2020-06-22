Названы даты проведения чемпионата мира по хоккею в Риге и Минске

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт с 21 мая по 6 июня. Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.
Такое решение было принято потому, что как в Европе, так и в Северной Америке хоккейные сезоны начнутся с опозданием.
Изменение дат проведения чемпионата увеличит шансы увидеть на нём игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сборная Латвии сыграет в группе В с командами Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В группу А попали Россия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
Календарь игр и информация о продажах билетов будут обнародованы позже.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2021 году проведут Рига и Минск.
До сих пор чемпионат мира по хоккею проводился в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Беларуси турнир проходил в 2014 году.
Изначально планировалось, что чемпионат мира по хоккею пройдёт с 7 по 23 мая 2021 года.
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