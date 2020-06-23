Российский блогер станет тренером-аналитиком в "Спартаке" из Юрмалы

Ранее Ковальчук был главным тренером любительского футбольного клуба "КФ" из Санкт-Петербурга, а затем ассистентом тренера в молодёжной команде "Сочи".

На днях Ковальчук объявил о том, что покидает "Сочи" ради работы в европейской команде, которая будет бороться за еврокубки. Сегодня Ковальчук объявил о переходе в "Спартак" из Юрмалы.

"Я благодарен руководству клуба за высокое доверие и поддержку. Уверен, что вместе мы сможем достигнуть самых высоких целей и задач. Я рад, что моя мечта - работать в Европе, начинает осуществляться. Для меня начинается новая, очень волнительная глава жизни. И я счастлив переживать эти моменты", - написал Ковальчук.

Никита также отметил, что он продолжит документировать свою карьеру на своём YouTube канале. "Верьте в себя и свою мечту, и не слушайте никого! Мы можем всё! Спасибо, что продолжаете поддерживать меня. Давайте отправимся в это путешествие вместе!", - добавил блогер, а теперь уже и тренер.

YouTube канал "Картавый Футбол", который ведёт Ковальчук, насчитывает 355 тысяч подписчиков. В своём видеоблоге Ковальчук делится не только материалами с тренировок команд, но и делает обзоры европейских чемпионатов, а также вспоминает легенд мирового футбола.