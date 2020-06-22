"Уже пора бы не бояться". Протесты в Москве, аресты и избиения в Беларуси

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Массовые акции протеста, которые начались в пятницу в Минске, на выходных продолжились и в других городах Беларуси.

В Петербурге вынесли приговор фигурантам дела "Сети".

Редакция "Медиазоны" заявила о пропаже своего издателя - Петра Верзилова. Чуть позже он нашелся – в отделении полиции.

По меньшей мере 250 человек были задержаны во время мирных акций в Беларуси. Протесты, которые начались в пятницу в центре Минска, продолжились на выходных и в других городах республики. Несогласные с притеснением оппозиционных политиков со стороны властей протестовали в Витебске, Гродно и Бресте.

В Минске сегодня, 22 июня, проходили суды над задержанными. "Акции солидарности начались в Минске 18 июня после задержания возможного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына. Сотни людей вышли на главный проспект белорусской столицы и выстроились в длинную очередь. Они стояли до глубокой ночи, выражая поддержку задержанным полицией политикам и активистам", - происходящем в Минске рассказал журналист Роман Васюкович.

"Мы боялись все это время, уже пора бы не бояться", - рассказали корреспонденту две молодых девушки, которые вышли на протест.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 22.06.2020

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