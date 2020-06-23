Вт, 23.06.2020
Не ныряйте в воду головой вперед, не садитесь за руль и не прыгайте через костер в состоянии алкогольного опьянения. Медики Латвии

На Лиго общественный транспорт Риги бесплатным не будет

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник и в среду общественный транспорт Риги нельзя будет использовать бесплатно, как обычно это происходит на Лиго, сообщает агентство LETA.

По информации предприятия Rīgas satiksme, общественный транспорт в столице будет курсировать по расписанию выходного дня. В эти дни можно использовать билеты, предусмотренные на выходные. В свою очередь билеты на рабочие дни действовать не будут.

Кроме того, 23 и 24 июня все три центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.

Муниципальные автостоянки в праздничные дни можно будет использовать бесплатно.

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