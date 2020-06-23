На Лиго общественный транспорт Риги бесплатным не будет

Во вторник и в среду общественный транспорт Риги нельзя будет использовать бесплатно, как обычно это происходит на Лиго, сообщает агентство LETA.
По информации предприятия Rīgas satiksme, общественный транспорт в столице будет курсировать по расписанию выходного дня. В эти дни можно использовать билеты, предусмотренные на выходные. В свою очередь билеты на рабочие дни действовать не будут.
Кроме того, 23 и 24 июня все три центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.
Муниципальные автостоянки в праздничные дни можно будет использовать бесплатно.
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