Вт, 23.06.2020
Мы боялись все это время, уже пора бы не бояться. Протестующие в Минске

В Латвии уже трое суток не обнаруживали новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Третьи сутки подряд в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1413 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии протестировано 140 437 человек, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

За последние сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19.

В больницах находятся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 173 пациента, переболевших Covid-19.

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