В Валдлаучи задержаны несовершеннолетний поставщик наркотиков и продавец магазина

16 июня этого года стражи порядка, проверяя информацию и проводя специальные розыскные мероприятия, убедилась в правдивости полученной информации - за торговлю наркотиками был задержан продавец 1987 года рождения. Во время обыска на складе магазина были обнаружены 102 таблетки MDMA и около 30 граммов марихуаны.

Кроме того, полицейские выяснили, что к совершению преступления причастно еще одно лицо - подросток 2004 года рождения, который поставлял продавцу магазина наркотические вещества. Во время обыска по месту жительства молодого человека были обнаружены 2,5 грамма марихуаны и электрические весы.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на срок до трех лет.

В среду, 17 июня, к мужчине 1987 года рождения применили меру пресечения в виде ареста, в свою очередь 18 июня к парню 2004 года рождения применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.