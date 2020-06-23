Латвия отмечает Лиго. В Риге празднования отменили, что предлагают другие города?

Лиепайский центр народного искусства и культуры в сотрудничестве с Лиепайским управлением культуры приглашает людей со всей Латвии и соотечественников за рубежом следить за праздничной программой Ligo Liepaja, которая будет транслироваться на телевизионном канале ReTV 23 июня начиная с 21:00, с повторением 24 июня с 9:00. Праздничную программу можно также слушать в эфире Rietumu Radio 23 июня начиная с 21:00 и следить за ней в профиле самоуправления в Facebook.

Жителей Вентспилса в Янов день песнями будут радовать участники двух самодеятельных коллективов Вентспилсского центра культуры. Сегодня с 10:00 до 12:00 участники песенного ансамбля Ventin и фольклорной общины Laipa отправятся в поездку по главным улицам и районам города на вентспилсском туристическом поезде Ventspils Train, создавая у жителей города праздничное настроение песнями.

В Добеле в 10:00 на исторической базарной площади откроется праздничный базар, где можно будет купить товары местных производителей.

В Балви в 18:00 у Балвского центра культуры и отдыха начнется мероприятие, где можно будет танцевать и петь вместе с музыкальными ансамблями.

С 12:00 до 15:00 по улицам Резекне будут ездить "поющие машины", в одной из которых будет петь и играть группа Ginc&Es, а в другой - группа Oskars&Marks. Также жители Резекне смогут принять участие в виртуальной акции #ligoRezekne2020.

Галерея: Природная идиллия перед Лиго в провинции

Организаторы мероприятий призывают жителей соблюдать дистанцию два метра, а также ограничения на количество участников мероприятий.