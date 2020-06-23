Полиция ищет пропавшую в Риге девочку 2007 года рождения

Девочка 21 июня вышла из дома по улице Тапиешу в Риге и до сих пор не вернулась домой.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч, на левой руке от запястья и плеча - мелкие шрамы.

Была одета в черные короткие шорты, светлый топик, темные ботинки. С собой был купальник, полотенце и сменная обувь.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, позвонив по номеру 110.