Полиция ищет пропавшую в Риге девочку 2007 года рождения

Госполиция разыскивает без вести пропавшую Джасмину Войтенко 2007 года рождения, сообщает агентство LETA.
Девочка 21 июня вышла из дома по улице Тапиешу в Риге и до сих пор не вернулась домой.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч, на левой руке от запястья и плеча - мелкие шрамы.
Была одета в черные короткие шорты, светлый топик, темные ботинки. С собой был купальник, полотенце и сменная обувь.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, позвонив по номеру 110.
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