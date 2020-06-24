ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Невыразительная Вера Брежнева, грустная маршрутка и хит этого лета

Макс Корж - концерт в Киеве (20.06.2019)

Макс Корж решил выпустить полный двухчасовой концерт, который состоялся ровно год назад на киевском стадионе "Динамо".

26 тысяч человек, знающих песни Коржа наизусть, - это, как говорится, до мурашек.

Очень жаль, что в этом году концерт белорусского исполнителя на стадионе "Сконто" по известным причинам так и не состоялся. Остается ждать следующего года, чтобы увидеть подобное вживую.

Вера Брежнева и Монатик - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Это не первое сотрудничество Веры Брежневой и Монатика. Видео на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" сняла Таня Муиньо, которая работала со Скриптонитом, группами IOWA, "Время и Стекло" и другими.

И если видео получилось достаточно стильным, ярким, с нелепыми танцами и дурацкими головными уборами, то песня настолько невыразительная, что спустя минуту после прослушивания вы не сможете напеть ее припев.

Клава Кока и NILETTO - "Краш"

А вот эта песенка имеет куда большие шансы стать одним из главных хитов этого лета. Заразительный припев, старенький мотоцикл, воздушный шар, четыре миллиона просмотров за несколько дней и уверенное попадание в тренды YouTube.

"Слот" - "Вселенная"

Устали от этой дурацкой попсы и хочется чего-то более настоящего? Такое тоже имеется! Одни из главных представителей российской альтернативы экранизировали песню "Вселенная", которая вышла на последнем альбоме группы.

Иван Дорн - "Чики"

Иван Дорн записал один из саундтреков к нашумевшему сериалу "Чики", в котором играют Ирина Горбачева, Антон Лапенко и другие классные актеры. Артист создал анимированную экранизацию одноименной песни.

Сериал, кстати, тоже достоин внимания.

Ploho - "Горький опыт"

Новосибирская постпанк-группа Ploho и их музыка четко ассоциируются с грустью спальных районов. Маршрутка, в которой снят их новый клип, как раз и едет по таким районам. Эта маршрутка и есть наша с вами жизнь.

Найк Борзов - "Волны прошлого"

Шикарная электронная романтика от Найка Борзова, который, казалось бы, куда-то пропал. А вот и нет. Совсем недавно музыкант выпустил альбом "Капля Крови", появился в шоу "Вечерний Ургант", и теперь снова кажется, что он всегда был рядом.

"Альянс" - "На заре"

На днях не стало автора песни "На заре" Олега Парастаева, который был участником группы "Альянс". Грустный повод, чтобы прослушать эту композицию в сотый раз...