В Литве умер еще один пациент с Covid-19, в Эстонии - один новый случай заражения

За прошедшие сутки в Эстонии зарегистрирован один новый пациент с Covid-19, в Литве - два новых случая коронавируса, один человек скончался.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 477 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19, один из них был позитивным.
По данным регистра населения, позитивный результат теста зафиксирован в Таллинне.
По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии шести пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.
Ко вторнику в больницах закрыты 385 историй болезни Covid-19 в отношении 372 человек.
По состоянию на вторник выздоровел 1771 человек. В том числе закрыты истории болезни 1354 человек, а в случае 417 человек позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и человек не госпитализирован, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 103 тысяч первичных тестов на коронавирус, из них 1982 теста (1,9 процента) дали позитивный результат на вирус SARS-CoV-2.
Литва
За минувшие сутки в Литве были подтверждены еще два новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1803, также зарегистрирована еще одна смерть, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.
От коронавируса скончались 77 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве был зарегистрирован 21 завозной случай.
В понедельник проверено 3952 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 398 417.
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