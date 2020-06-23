Вт, 23.06.2020
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В Литве умер еще один пациент с Covid-19, в Эстонии - один новый случай заражения

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Эстонии зарегистрирован один новый пациент с Covid-19, в Литве - два новых случая коронавируса, один человек скончался.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 477 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19, один из них был позитивным.

По данным регистра населения, позитивный результат теста зафиксирован в Таллинне.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии шести пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

Ко вторнику в больницах закрыты 385 историй болезни Covid-19 в отношении 372 человек.

По состоянию на вторник выздоровел 1771 человек. В том числе закрыты истории болезни 1354 человек, а в случае 417 человек позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и человек не госпитализирован, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 103 тысяч первичных тестов на коронавирус, из них 1982 теста (1,9 процента) дали позитивный результат на вирус SARS-CoV-2.

Литва

 За минувшие сутки в Литве были подтверждены еще два новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1803, также зарегистрирована еще одна смерть, сообщило Министерство здравоохранения во вторник. 

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек. 

От коронавируса скончались 77 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.  

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 21 завозной случай. 

В понедельник проверено 3952 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 398 417.

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