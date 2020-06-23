Думпис призывает празднующих Лиго установить приложение "Останови Covid"

По его словам, в Латвии Covid-19 чаще всего болеют люди в возрасте 20-40 лет. Это молодые люди, которые с большой вероятностью отправятся праздновать Янов день, подчеркнул инфектолог.

Он заявил, что в этой ситуации крайне важно, чтобы каждый празднующий скачал приложение "Останови Covid", которое призвано помочь ограничить распространение Covid-19.

Как сообщалось, до пятницы, 19 июня, мобильное приложение "Останови Covid" скачали более 70 тыс. человек или неполных 4% от общего числа жителей Латвии.

Бесплатное приложение "Останови Covid", не раскрывая локацию пользователя, в случае его заболевания коронавирусом будет информировать всех, кто был в контакте с больным не менее 15 минут.

Приложение не собирает GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.