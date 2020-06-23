Вт, 23.06.2020
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Источник: Обозначился тренерский корпус рижского "Динамо"

Эдгар Масальскис

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Петерис Скудра по-прежнему является главным кандидатом на пост главного тренера рижского "Динамо", сообщает Telegram-канал "Хоккей без зрителей".

Такую информацию на прошлой неделе в разговоре с порталом TVNET подтвердил и председатель совета клуба Юрис Савицкис, который указал, что окончательное решение в вопросе тренера будет принято в течение нескольких недель.

Сообщается, что одним из ассистентов Скудры будет Александр Ниживий, который ранее работал в команде ХК "Рига".

Работу с вратарями "Динамо" продолжит Эдгар Масальскис, являвшийся одним из ассистентов Гирта Анкипанса в прошлом сезоне.

В свою очередь сам Анкипанс останется в системе клуба.

"Хоккей без зрителей" сообщает, что у Савицкиса предусмотрена встреча с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. В ходе встречи будет обсуждаться будущее рижского "Динамо" в КХЛ.

Напомним, "Динамо" не может выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги уже шесть лет.

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