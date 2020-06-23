Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мире превысило девять миллионов

На сегодняшний день от Covid-19 в мире скончались более 474 тыс. человек.

В Европе подтверждено более 2,5 млн случаев заражения Covid-19 и более 193 тыс. смертей, а в США - более 2,3 млн случаев заражения и более 122 тыс. смертей.