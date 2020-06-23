Ведущий латвийский гонщик мотокросса сломал три ребра и повредил позвоночник

Йонасс рассказал, что на одной из тренировок перед ожидаемым продолжением сезона он пережил падение, в результате чего сломал три ребра, позднее еще пять переломов были констатированы в остистых отростках позвоночника.

Врачи рекомендовали спортсмену пройти длительный процесс реабилитации.

Стоит отметить, что еще до начала сезона Йонасс длительное время провел на реабилитации, так как ему была сделана операция на колене.

До остановки сезона Йонасс с 26 очками занимал в общем зачёте 13-е место.

Следующий этап был запланирован на 2 августа в России, однако сейчас он перенесён на октябрь или ноябрь.

В связи с этим осенью сезон чемпионата мира по мотокроссу может возобновиться на трассе в Кегумсе.

Прошлый сезон Йонасс завершил в Нидерландах, где со сборной Латвии достиг наивысшего места в истории соревнований наций по мотокроссу - восьмое. Йонасс в своих заездах занял второе и третье место.