Чтобы не отказываться от посещения паба, британская семья построила его в собственном саду

Во время кризиса Covid-19 многие, чтобы выпить с друзьями, связываются на платформе Zoom. Были и те, кто от употребления алкогольных напитков отказался вообще и обратил свой взор на другие развлечения. Однако самое творческое решение в ситуации чрезвычайного положения нашла семья Крабсов - они построили бар в собственном саду.

После консультации с владельцами фирмы по интерьеру и дизайну мебели Octavia Chic этот проект был удачно реализован в течение трех недель.

Результат захватывает дух. Как только фотографии паба были опубликованы в Facebook, проект получил огромную популярность.

Самое лучшее в этом маленьком пабе находится у него внутри. Интерьер здания распланирован до мельчайших деталей и дополнен предметами ручной работы. Если посмотреть через дверь, то можно легко поверить, что находишься в самом настоящем пабе.