Вт, 23.06.2020
У меня сложилось впечатление, что информация о задержаниях была подана так, как будто это случилось где-то в другом месте, будто это произошло не в СГД. Министр финансов Янис Рейрс о преступлениях сотрудников СГД

За сутки в Риге в ДТП пострадали 12 человек, всего по стране - 27

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 27 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В общей сложности за прошедшие сутки было зарегистрировано 108 ДТП, 43 из которых произошли в Риге, 21 - в Латгале, 17 - в Земгале, 14 - в Курземе, а 13 - в Видземе.

В Риге в ДТП пострадали 12 человек, в Курземе - пять, в Видземе - четыре, а в Земгале и Латгале - по три.

За прошедшие сутки Госполиция задержала 10 автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За агрессивную езду было оформлено два протокола, оба - в Латгале, а за превышение скорости - 271 протокол.

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