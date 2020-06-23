За сутки в Риге в ДТП пострадали 12 человек, всего по стране - 27

В общей сложности за прошедшие сутки было зарегистрировано 108 ДТП, 43 из которых произошли в Риге, 21 - в Латгале, 17 - в Земгале, 14 - в Курземе, а 13 - в Видземе.

В Риге в ДТП пострадали 12 человек, в Курземе - пять, в Видземе - четыре, а в Земгале и Латгале - по три.

За прошедшие сутки Госполиция задержала 10 автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За агрессивную езду было оформлено два протокола, оба - в Латгале, а за превышение скорости - 271 протокол.