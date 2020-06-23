"Сочувствую вам". Серебренников зашифровал послание в своей речи и продекламировал Бродского в суде

В своей речи режиссер заявил, что проект "Платформа", на который и были выделены бюджетные средства, в хищении которых обвиняют его и других фигурантов дела, стал "частью новейшей истории современного искусства". При этом он признал, что бухгалтерия на проекте велась "из рук вон плохо".

"Жалею ли я, что бухгалтерия "Платформы", которая и является предметом всех этих судебных заседаний и расследований, была так ужасно организована? Конечно, жалею. Но, к сожалению, ни повлиять на это, ни изменить это тогда, я не мог, я ничего в работе бухгалтерии не понимаю. Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами", - заявил он.

"Юмор - и довольно горький - нашей ситуации заключается в том, это обвинение построено на показаниях бухгалтеров и тех знакомых бухгалтеров, которые обналичивали деньги "Платформы". На них давили следователи, и они, опасаясь за себя, оговаривали нас. Врали. На их вранье следователь Лавров и его команда сфабриковали "театральное дело". Лучшие друзья следователей - это "обнальщики". Увы, таков парадокс", - сказал режиссер.

После прений сторон Серебренников получил право выступить с последним словом. Как отмечает издание "Коммерсант", режиссер сказал, что ему было странно, что один из экспертов не нашёл мероприятие под названием "Конец прекрасной эпохи". Поэтому Серебренников решил продекламировать одноименное стихотворение Иосифа Бродского. На этом его выступление закончилось.

Государственное обвинение ранее попросило суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима по делу о хищении бюджетных денег, выделенных проекту "Седьмая студия".

Бывшему генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому обвинение запросило пять лет, гендиректору Юрию Итину и бывшей сотруднице минкульта Софье Апефельбаум - по четыре года, передавал из суда корреспондент Би-би-си.

Кроме того, гособвинитель попросил назначить Серебренникову 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому - 300 тысяч, Апфельбаум и Итину - по 200 тысяч.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию театрального проекта "Платформа".

Прокурор настаивает, что бюджетные средства были похищены путем обналичивания, которым занималась главбух "Седьмой студии" Нина Масляева. По словам прокурора, защита не смогла ответить на вопрос, почему начальство Масляевой не контролировало ее деятельность.

"Гособвинение полагает, что предъявленное обвинение полностью нашло свое подтверждение в рамках разбирательства и в отношении каждого подсудимого судом должен быть постановлен обвинительный приговор, несмотря на непризнание вины", - заявил в ходе прений прокурор Михаил Резниченко.

Три экспертизы

Прокуратура основывается на судебной экспертизе, результаты который были оглашены несколько недель назад. Эксперты в своем заключении пришли к выводу, что потраченные суммы на спектакли "Платформы" были завышены более чем на 100 млн рублей. Адвокаты обвиняемых называли экспертизу "безграмотной" и планировали ее оспаривать.

В деле "Седьмой студии", возбужденном в 2017 году, эта экспертиза - уже третья по счету. Первая - легла в основу уголовного дела в отношении режиссера и его коллег и показала махинацию с бюджетными средствами. Однако защита настаивала на проведении еще одной экспертизы.

Вторая экспертиза, выполненная в 2019 году, показала, что, наоборот, бюджетных денег, выделенных "Платформе" - более 200 млн рублей - не хватило бы на все мероприятия проекта.

После того, как были обнародованы выводы второй экспертизы, судья решила вернуть уголовное дело в прокуратуру на доработку. Однако прокуроры оспорили это решение в Мосгорсуде и добились того, чтобы дело рассмотрели заново без дополнительного расследования. Рассмотрение дела Мещанским судом в новом составе началось 1 ноября 2019 года.

Как заявила в понедельник адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова, представитель гособвинения фактически зачитал обвинительное заключение, "а значит, два года судебных разбирательств были впустую".

Обращение к Любимовой

В день судебных прений было опубликовано открытое письмо к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз по делу "Седьмой студии" и отозвать иск министерства к Серебренникову и другим фигурантам дела.

Письмо подписали почти 3,5 тысячи человек, в том числе режиссеры Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов и Константин Богомолов, писатель Татьяна Толстая, музыкант Андрей Макаревич, президент "Фонда Солженицына" Наталья Солженицына