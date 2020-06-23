Вт, 23.06.2020
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Подробности столкновения поезда и внедорожника в Звейниекциемсе: пострадали два человека

Железная дорога. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вечером в понедельник, 22 июня, в результате столкновения внедорожника с пассажирским электропоездом у железнодорожной станции Звейниекциемс пострадали два человека, сообщает агентство LETA.

По словам представителя Pasažieru vilciens Агнесе Лиците, столкновение поезда Рига - Скулте и внедорожника Mitsubishi Pajero произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В автомобиле были два человека, которые после прибытия медиков Службы неотложной медицинской помощи от госпитализации отказались.

Полиция получила вызов в 17:39.

Сейчас в ходе следствия Госполиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Как рассказала представитель полиции Гита Гжибовска, стражи порядка выслушали показания машиниста поезда и водителя автомобиля.

Напомним, в понедельник, 22 июня, на станции Звейниекциемс поезд столкнулся с машиной. В результате ДТП поезд задержался на 40 минут.

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