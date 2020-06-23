На следующей неделе начнется ежегодная Рижская неделя ресторанов

Неделя ресторанов пройдет с 29 июня по 12 июля, об участии в ней заявили 32 ресторана.

Председатель правления RTAB Янис Ензис отметил, что отрасль гостеприимства является одной из наиболее пострадавших за последние месяцы, поэтому момент, когда рестораны, наконец, открыли свои двери и ждут посетителей, является лучшим для начала ресторанной недели.

Он подчеркнул, что на этот раз праздник гурманов будет проходить на протяжении двух недель, чтобы можно было обслужить всех гостей, а также привлечь побольше туристов из соседних стран.

Обед из трех блюд за 20 евро можно будет приобрести в ресторанах AC Lounge, Annas darzs, B-Bars, Bon Vivant, Carlstons, Cemodans, Duvel’s Pub, Easy Wine, Elements, Ferma, Hercogs Kipsala, Key to Riga, Laivu centrs, Le Sommet, Moltto Grill&Wine, ресторане Латвийского национального художественного музея, а также ресторанах Neiburgs, Niklavs, Osta, OZO, Panorama и Tinto.

В свою очередь за 25 евро можно будет поесть в ресторанах 3 Pavaru restorans "Tam labam bus augt!", Dome, Entresol, Forest, Garage, Kaļku vārti, Kolonade.Musu stasti…, Restorans 3, St. Petrus и Stage 22.